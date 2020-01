Je to Anna? Nie je to Anna?

Je ryšavá, urozprávaná a ponorená do sveta fantázie. Žije v Kanade. Nemá rodičov a práve si ju omylom vzali zo sirotinca na výpomoc súrodenci Cuthbertovci. Kto iný ako Anna by to mohol byť?

Anna zo Zeleného domu. Anna z Netflixu. Je to ona aj nie je. Ortodoxných milovníkov príbehov kanadskej autorky Lucy Maud Montgomery pobúrila už prvá séria, ktorá sa najviac podobá na originál. Príbeh ešte viac-menej sedí, spoznávame Cuthbertovcov, ich všetečnú známu pani Lynde, najlepšiu priateľku Anny Dianu a aj Gilberta (ach, Gilberta...). Celé je to však akési temnejšie, naturalistickejšie. Detstvo v sirotinci, výsmech a šikana tej, ktorá nezapadla, ktorá si vytvorila ochrannú bariéru z vlastnej fantázie. Aj neskôr: strach je naozaj strašný a odmietnutie až zabolí, zároveň však radosť z prijatia hrá všetkými farbami a priateľstvo je naveky a ešte aspoň deň.

Čím neskorší diel, tým väčší odklon od pôvodného diela. Prichádzajú témy, ktoré sú aktuálne aj v dnešnom čase. A tak sa stretávame s jednoznačným odsúdením rasizmu voči ľuďom inej farby pleti a sexuálnej orientácie. Hanbil som sa pri pohľade na povýšeneckosť potomkov kolonizátorov voči pôvodnému obyvateľstvu - to bol pre mňa jeden z najsilnejších momentov seriálu. Ďalšou silnou témou bola rovnosť mužov a žien - koncept snáď priodvážny na koniec 19. storočia, ale v seriáli napriek tomu pôsobivo nakreslený. Táto otázka je ďalej rozvíjaná viacerými smermi - najviac mi utkvel súhlas oboch strán pri prekročení akejkoľvek fyzickej hranice vo vzťahu či rovnosť pri komunitnom rozhodovaní. Obyvatelia Avonlea a okolia ďalej riešia aj slobodu tlače či slobodu výberu povolania - to všetko na pozadí rozhodujúcich tém priateľstva, lásky a odvahy.

Seriál Anna zo Zeleného domu alebo tiež Anne with an E v originálnom znení však nepôsobí ako umelý zhluk moderných tém naočkovaných do nádherného prostredia Kanady spred 120 rokov. Naopak, je svieži, vtipný a jednotlivé vážne témy sa v ňom väčšinou objavujú úplne prirodzene. Podľa mňa sa tiež vydaril casting - herci v hlavných úlohách sa dokonale našli vo svojich postavách (najmä Anne, Matthew a pani Lynde). Hlavná otázka, nad ktorou po zhliadnutí celého seriálu premýšľam, však je: je to v poriadku, že v seriáloch postavených na populárnych knihách, filmoch či iných seriáloch sa otvárajú témy, ktoré majú s pôvodinou pramálo spoločné? Nie je to len využitie populárnych postáv na hlásanie moderných posolstiev? Nemám na to zatiaľ odpoveď. Zároveň seriál ako celok hodnotím veľmi pozitívne. Je to však ešte Anna alebo už nie?