Kam môže viesť zákopová vojna

Opozičný poslanec v Poľsku sa odfotil s koaličným a zverejnil obrázok na svojom profile na sociálnej sieti. Vzápätí stratil množstvo followerov.

Politický boj je neľútostný, no často presahuje hranice ideového sporu a siaha až ku kategóriám dobra a zla. Ideový spor totiž neraz nahrádzajú vybičované emócie, pomocou ktorých usilovne kopeme medzi sebou čoraz hlbšie hrádze (napr. Istanbulský dohovor). Spomenutý poľský poslanec, mimochodom syn slávneho Lecha Wałęsu, poňal selfíčko s koaličným kolegom ako experiment. Predtým totiž pôsobil v Európskom parlamente a spoločná práca s predstaviteľmi najrôznejších konkurenčných zoskupení bola úplne normálnym javom. Experiment sa podaril, jasne ukázal, že žiadne bratanie s koaličnými kolegami od neho voliči neočakávajú.

Premýšľam, či by to tak malo byť alebo nie. Vymedzovanie sa voči konkurencii je absolútne prirodzené, inak by sme nepotrebovali politické strany a rôzne pohľady na svet. Takisto vyvodzovanie zodpovednosti voči trestným činom a priestupkom musí byť samozrejmosťou. Máme tu však kultúru ostrých slov - slovo "basa" sa u nás udomácnilo tak, že ani nevidíme, koľko emocionálneho náboja v sebe skrýva, takisto ako "ultra-", "zlodej", "úchyl" či "zrada". Slová však nie sú hračky, neslobodno ich podceňovať, ani sa nimi bezbreho a bez uváženia ohadzovať.

Pred rokom zobral jeden muž v Gdańsku právo do svojich rúk a zavraždil priamo na scéne najväčšej charitatívnej akcie v Poľsku tamojšieho primátora Adamowicza. Predchádzalo tomu masívne masírovanie slovami - jednostranným, propagandistickým spravodajstvom štátnej televízie, ktoré primátora predstavovala iba negatívne. Stačila vytrvalá a dôkladná slovná masáž, dehumanizácia protivníka.

Je to radikálny príklad, jasné, ale nestal sa ďaleko od nás. Ukazuje, kam až môže dospieť neustále prehlbovanie zákopov, ktoré, súdiac po príklade z úvodu, chceme aj my, voliči. Som presvedčený, že namiesto toho by sme mali hľadať najväčší spoločný menovateľ a na jeho základe tvoriť vzťahy, a toto očakávať aj od politikov. Často je to také ťažké a ten menovateľ taký malý, že možno nevystačí ani na podanie ruky. Nech len nesmeruje do záporných čísiel, do sféry silných slov, ktoré niekedy prerastajú do nezvratných činov.