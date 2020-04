Kňaz zraní, cirkev platí

Pred pár dňami poľský najvyšší súd ustanovil precedens - odškodnenie za zločiny kňaza sa nebude vymáhať od neho ako osoby, ale od inštitúcie.

V tomto konkrétnom prípade ide o rehoľu Kristusovcov (chrystusowcy), u nás pomerne neznámu, keďže jeho členovia by sa mali starať najmä o zahraničných Poliakov. Aktívni sú však aj na území Poľska, kde sa všetko odohráva.

Dovolím si predstaviť aspoň základné kontúry celého zločinu, hoci mi je ako otcovi veľmi ťažké o tom premýšľať. Je rok 2008. Obeťou je maloletá, trinásťročná Katarzyna. Dievča pochádza z veľmi problémového prostredia, kde hlavnú rolu hrajú alkohol a domáce násilie. Jej smútok a slzy si všimne kňaz vyučujúci náboženstvo, Roman. Začne sa k nej približovať a vytvárať v nej pocit bezpečia (angličtina má na to termín grooming). Po nejakom čase nahovorí jej rodičov, aby ju poslali do internátnej školy, že tak bude všetkým lepšie. Rodičia, samozrejme, radi súhlasili. V skutočnosti však nešlo o internátnu školu, ale o cirkevnú školu, kam ju vzali po protekcii. Internátom sa stal prázdny byt, do ktorého mal prístup iba kňaz. Za dverami toho bytu sa niekoľko mesiacov diali najhoršie veci, aké si človek dokáže predstaviť, sexuálne násilie, psychické ponižovanie, fyzické násilie. Čo je pri tom všetkom ešte šokujúcejšie - donútil ju ísť na potrat. Takisto je neuveriteľné, že nikto z okolia nezareagoval. Podľa slov obete ju kňaz Roman so sebou brával aj do farností, kam chodil na návštevu, a nikomu sa nezdalo zvláštne, že zdieľa izbu s tínedžerkou. Všetko sa skončilo po zásahu jednej sociálnej pracovníčky, ktorá Katarzyne konečne uverila a Roman skončil vo väzení.

Jeho ďalšie osudy by stačili na obsiahly článok: trest 8 rokov skrátili na 4 a cirkevný súd nielenže ho nelaicizoval, ale ani nesuspendoval. Slúžil ďalej ako kňaz, až kým sa opäť jeho prípadom nezainteresovali médiá - v roku 2017 prestáva byť duchovným. Celý čas ho pritom podporovala jeho rehoľa, platili mu advokáta, hľadali preňho miesto, bránili ho pred novinármi. Pre viac informácií odporúčam výborný text v poľštine.

A teraz k tomu precedensu. Samotná Katarzyna má po niekoľkomesačnom väznení, psychickom, fyzickom a sexuálnom týraní dlhodobé následky. Pokúsila sa o samovraždu, trpí strachom pred ľuďmi a zvlášť mužmi. Tieto následky a utrpenie mladej ženy boli základom pre súdne konanie proti kňazovi a jeho rehoľnému zhromaždeniu. Sudkyňa na nižšom stupni vydala v roku 2018 rozhodnutie, podľa ktorého musí poškodenej platiť nie osoba duchovného, ale jeho rehoľa. Ide konkrétne o sumu milión zlotých a doživotnú mesačnú rentu vo výške 800 zlotých. Prvýkrát bol v podobnom procese aplikovaný článok Občianskeho zákonníka, ktorý hovorí o zodpovednosti toho, kto iného poveruje vykonávaním nejakej činnosti, v dôsledku ktorej vzniká škoda. Sudca vysvetľuje: "kňaz využil svoje služobné postavenie: spoznal dievča na hodinách náboženstva, pozýval ju do služobných priestorov fary. Keby neučil náboženstvo, nebol kňazom, k stretnutiu s poškodenou by nedošlo. Keby nevyužil svoju funkciu kňaza na získanie dôvery poškodenej, škoda by nebola spôsobená."

Reakcia rehole bola okamžitá - uznali vinu svojho člena, no odmietli za ňu niesť zodpovednosť. Napriek verejným protestom zo strany katolíkov aj niektorých katolíckych médií v Poľsku, hlásiacich sa k otvorenému kresťanstvu, sa rehoľa voči rozhodnutiu odvolala s tým, že predsa predstavení Romana ho nepoverili tým, aby dievča znásilňoval a týral. Odvolací súd však koncom roku 2018 opätovne potvrdil rozhodnutie nižšej inštancie. Rehoľa vtedy vyplatila mladej žene prostriedky podľa rozhodnutia súdu, aby nevznikli nejaké zákonné sankcie, no zároveň sa odvolala na najvyšší súd s odôvodnením, že bol použitý nesprávny paragraf. Voči prečinom náboženských spoločností sa totiž doteraz uplatňovala individuálna vina, nie vina voči celej inštitúcii (diecéze, reholi). Najvyšší súd však v minulotýždňovom rozhodnutí potvrdil oprávnenosť použitia práve toho ustanovenia, na ktoré sa odvolali nižšie súdy.

Katarzyna tak môže využiť odškodnenie, ktorého sa podľa vlastných slov doteraz nedotkla, aby ho nemusela neskôr vracať. Bude ho potrebovať. A jednotlivé diecézy a rehoľné spoločnosti v Poľsku budú musieť počnúc od tohto rozhodnutia súdu počítať s prijímaním zodpovednosti za vlastných členov.

Len na margo celej problematiky: v Spojených štátoch amerických vyhlásilo z dôvodu vyplácania odškodnení obetiam sexuálneho násilia bankrot 21 diecéz a 3 rehole. Naposledy to bola pensylvánska diecéza Harrisburg, ktorá vyplatila takmer 13 miliónov dolárov stovke obetí, no v rade na odškodnenie čaká ďalších dvesto obetí.