Príliš (málo) kresťanský, príliš (málo) skúsený kandidát

Na jednej strane súčasný poľský prezident s takmer 50% podporou, na druhej rozhádaná, mľandravá opozícia. A medzi nimi, na aktuálnom druhom mieste v prieskumoch, nekonvenčná katolícka mediálna celebrita.

Nikto celkom nevie, kedy a ako budú poľské prezidentské voľby v tieni korony prebiehať. Ale nie o tom je reč. Jedným z hlavných kandidátov je totiž celkom prekvapujúco známy katolícky novinár, moderátor a spisovateľ Szymon Hołownia.

Hołownia bol doteraz v Poľsku známy v prvom rade ako moderátor talentovej show Mam Talent! v prime time najväčšej poľskej súkromnej televízie TVN. Okrem toho písal do najväčších mienkotvorných časopisov ako Gazeta Wyborcza, Newsweek či Tygodnik Powszechny (pri TP si už 7 rokov čo ho čítam pretieram oči od úžasu, že môže v našom okolí existovať katolícke a zároveň skutočne mienkotvorné médium), moderoval všeličo všelikde v rozhlasoch aj televíziách.

Popri tejto hlavnej mediálnej aktivite sa venoval aj písaniu knižiek s kresťanskou tematikou, kde vysvetľoval svoj postoj k viere tak, aby to pochopil ktokoľvek (odráža sa to aj v názvoch kníh: Cirkev pre stredne pokročilých, Boh, prachy a rock'n'roll a podobne). Precestoval Poľsko na čítačkách a rôznych autorských stretnutiach.

Zároveň, čo je menej známe, sa začal venovať dvom zásadným veciam - životnému prostrediu a pomoci najchudobnejším v Afrike. O ekológii veľa píše a hovorí, pri biednych koná. Založil dve nadácie, ktoré pomáhajú desaťtisícom napr. v Zambii, Bangladéši či Rwande.

No a tento Szymon sa pri pohľade na rozoranú poľskú spoločnosť, hrozným spôsobom rozdelenú na dva tábory, rozhodol, že kto keď nie on a kedy keď nie teraz. Ohlásil kandidatúru na prezidenta, prerušil svoje mediálne aktivity a pustil sa do kampane.

Útoky sa začali hneď. Jeho doterajší kolegovia novinári na ňom nenechávajú suchú nitku. Vraj je príliš neskúsený, nevie nič o politike, má najprv kandidovať do obecného zastupiteľstva, potom do parlamentu a až potom do prezidentského paláca. Niektorí jeho súperi zas hovoria, že je veľmi skúsený v mediálnych hrách, vie, kedy pustiť slzu a kedy sa teatrálne rozhorčiť, akú emóciu ľudu ponúknuť.

Jeho kresťanstvo je tiež tŕňom v oku zo všetkých strán. Mnohí katolíci vlastniaci jedinú pravdu hovoria, že je málo katolícky. Vystupuje v cirkvi nepriateľských médiách, ako prezident by nepodpísal sprísnenie potratového zákona (áno, aj poľský sa dá ešte sprísniť) a zľahostajnel v kritike in vitro. No a z opačnej strany, od ľavicových politikov schytáva za to, že nechodí na ich pochody, nepodpísal by uvoľnenie potratového zákona, nebojuje za manželstvá osôb rovnakého pohlavia a kľaká pred biskupmi (to posledné rozhodne nie je pravda, čítal som mnoho jeho článkov ostro sa vymedzujúcich voči nešvárom v cirkvi).

Ako hovorí jeden môj priateľ: "Neulahodíš." Lenže v skutočnosti všetky tieto výkriky v médiách, sociálnych sieťach či politických debatách ukazujú, ako veľmi by si ich autori želali vidieť kandidáta na svoj obraz. Na pozadí neplodného hašterenia opozície v parlamente a valca štátostrany totiž rastie práve Hołownia. Príliš skúsený či neskúsený, príliš voľne veriaci či arcikonzervatívny, je hlavne uveriteľný. Nebojí sa priznať sa k vlastnému omylu, je za ním obrovský kus tichej práce v prospech najbiednejších a nehrá sa na najmúdrejšieho na svete, ale postavil na tím zložený z uznávaných odborníkov. Vo finále to nemusí z rôznych dôvodov stačiť (financie, bez straníckeho zázemia atď.), ale vždy ráno a večer jeho príhovory naživo sledujú desaťtisíce Poliakov a následne majú až niekoľkostotisíc pozretí (napr. večerný live show spred pár dní až 1,4 milióna).

Ktovie, možno práve takúto zmenu náš severný sused potrebuje. Môže si vziať inšpiráciu napríklad aj od nás.