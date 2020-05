O konšpirátoroch v sutanách

Celkovo vnímam veľmi pozitívny obraz cirkvi v kontexte pandémie. Zároveň bolo otázkou času, kým sa ukážu aj postoje a názory, ktoré sú, jemne povedané, diskutabilné.

Ako som už párkrát spomenul, veľmi sa mi páčil postoj slovenských kňazov (až na výnimky) a biskupov v čase pandémie. Dovolím si zopakovať slová pápeža Františka z minulého týždňa o tom, že potrebná je rozvaha a poslušnosť vo vzťahu k opatreniam vlád. Pápež tým predpokladá dobrú vôľu vládnucich a ich ozajstnú starosť o zdravie ľudí. Nie všetci pápežovi ľudia to však vidia podobne.

Napríklad taký pomocný biskup z ukrajinského Ľvova. Podľa biskupa Eduarda Kavu to „vyzerá tak, že vírus sa šíri viac v globálnych médiách než kvapôčkovou infekciou. Zdá sa, že vznikol pri účasti globálnych záujmov, ktoré sú nepriateľské voči cirkvi.“

Pomocný biskup je jedno, skupina vysokých hodnostárov, z toho niektorých obliekajúcich sa do purpuru, je takpovediac iná káva.

Výzvu pod názvom "Tvárou v tvár vážnej kríze – výzva cirkvi i svetu" vyhlásili 11 biskupi a celý rad teológov, novinárov, vedcov, právnikov a akademikov. Na jednej strane sa celkom rozumne pýtajú, či nedošlo k prebytočnému obmedzeniu slobôd, vrátane slobody vierovyznania. Ďalej hovoria o mnohých vedeckých autoritách, ktoré tvrdia, že poplach vyvolaný médiami v súvislosti s COVID-19 nie je plne opodstatnený. O tom, ako aj o niektorých iných častiach textu, sa dá stále racionálne diskutovať, hoci smrtnosť vírusu potvrdená epidemiológmi pre mňa ako laika vraví, že to predsa len nie je čosi ako chrípka.

Toto však považujem celkom vážne za najhoršiu časť textu: „Na základe oficiálnych údajov týkajúcich sa vplyvu epidémiu na počet úmrtí sa môžeme domnievať, že existujú sily, ktoré majú záujem vo vyvolaní paniky medzi ľuďmi, a to výlučne s cieľom natrvalo zaviesť neprípustné formy obmedzovania slobody, kontroly osôb a sledovania ich pohybu. Tieto neliberálne spôsoby násilného zavádzania opatrení sú znepokojivou predohrou pred vznikom Svetovlády vymykajúcej sa akejkoľvek kontrole." Áno, naozaj nás títo signatári varujú pred akýmsi novým svetovým poriadkom, ktorý použil koronu ako nástroj na ceste k svojmu vzniku. Naozaj to je v tom texte aj takýmto boldom zvýraznené.

A teraz k osobám: na čele signatárov je známy arcibiskup Carlo Mario Vigano, ktorý pred nejakým časom v liste vyzval pápeža Františka na odstúpenie v súvislosti s nekonaním v prípade kardinála-sexuálneho násilníka McCarricka. Medzi ťažké váhy patrí bývalý prefekt Kongregácie pre náuku viery kardinál Müller a emeritní kardináli z Hong-Kongu a Rigy. Podpísal tiež poľský arcibiskup Lenga, bývalý arcibiskup Karagandy, dnes na dôchodku. Známy je tým, že počas slávenia sv. omše nehovorí meno pápeža Františka, pretože tento podľa neho „hlása nepravdu, hlása hriech a nehlása tradíciu, ktorá trvá dvetisíc rokov, odhadzuje ju, správa sa k nej, akoby tu nebola. On hlása pravdu tohto sveta, a to je pravda diabla.“ Výzva aj kompletný zoznam signatárov je tu.

Celú situáciu ešte sprevádza vtipná výmena medzi Viganom a kardinálom Sarahom, aj na Slovensku populárnym prefektom Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí. Vigano tvrdí, že Sarah výzvu podpísal, Sarah tvrdí, že nie, a že ako aktívny vatikánsky „minister“ by to ani nemohol urobiť. Vigano na to vyhlásil, že Sarahovi odpúšťa jeho ťažký hriech proti pravde, no musí zverejniť „bratské napomenutie“ a zverejnil časový rámec ich vzájomnej komunikácie spolu s citátom „Súhlasím s pridaním svojho mena“. Čo už, v dobe smartfónov je ťažké niečo len tak zatajiť.

Nakoniec ešte pár slov pápeža, ktoré sa snáď hodia aj v tejto situácii. František koncom apríla varoval pred tým, aby kresťania robili zo seba obete a upozornil na to, že niekedy je negatívny postoj voči kresťanom vinou ich samých, pretože strácajú príchuť Krista a evanjelia. Čím teda chutia tieto spory a teórie?