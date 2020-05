Ján Pavol - aký?

Presne pred sto rokmi sa narodil chlapec Karol Wojtyła, ktorý neskôr ovplyvnil dejiny druhej polovice 20. storočia ako málokto. Ba, dedičstvo jeho krokov v myšlienkach, slovách, skutkoch, ale tiež zanedbaniach trvá dodnes.

Ťažko je písať o človeku, o ktorom hneď po jeho smrti davy kričali „Santo subito“, ihneď svätý. Teda, nie je ťažké písať o takom človeku pozitíva, ktorých je určite neúrekom. Inak by tie davy nevznášali takú mimoriadnu požiadavku. Dá sa písať hagiograficky, o svätých skutkoch svätého muža. Až dejiny sa pozrú na životy veľkých žien a mužov s chladným odstupom a s kalkulačkou v ruke, pričom nezabudnú ani na žiadne záporné čísla. Ja si dovolím len pár subjektívnych asociácií.

Ján Pavol II., Ján Pavol Veľký. Veľký pápež do veľkej, udalosťami obťažkanej doby. Ten, ktorý pomohol zbúrať sovietsky imperializmus vo východnej Európe. Ten, ktorého „Nebojte sa“ bolo veľkým hlasom utláčaných, prenasledovaných, zastrašovaných a dodávalo nádej na lepšie zajtrajšky.

Ján Pavol Ekumenický, otvorený na predstaviteľov všetkých náboženstiev. Odvážne pobozkal na znak rešpektu voči moslimom korán a modlil sa v mešite, čím vyvolal hnev medzi vlastnými. Pozval predstaviteľov všetkých náboženstiev na modlitbové stretnutie za pokoj na svete do Assissi.

Ján Pavol Pútnik. Navštívil všetky obývané kontinenty, za necelých 27 rokov pontifikátu sa stretol s obyvateľmi 135 krajín Zeme. Každú z nich si uctil povestným pokľaknutím a bozkom. Dvakrát som sám bol svedkom tých návštev. Ľudia cítili, že je blízko, že pápež načúva, že nie je tam hore, ale tu dole.

Ján Pavol Pokorný. Na kolenách prosiaci o odpustenie hriechov a krívd, ktorých sa ľudia cirkvi počas celej histórie dopustili a stále dopúšťajú. Veľké gesto, na ktoré snáď nikdy nezabudnem. Najmä preto, že nestratilo svoju aktuálnosť, stále ho pri pohľade na mnohé nešváry potrebujeme.

Ján Pavol... slabý. Chorý. Trpiaci. Pamätám si, ako ťažko mu bolo na poslednej návšteve na Slovensku rozumieť. Mnohí to utrpenie a visenie na kríži až do konca dávali do protikladu s jeho nástupcom, ktorý kvôli slabosti odstúpil. Akože, ten vydržal a ten druhý to vzdal. Ťažko to rozsúdiť či jednoznačne vyhodnotiť.

Ján Pavol – (len) človek. Bez imunity na omyly či zanedbania. To, čo osobne vnímam ako zanedbania, zároveň snáď nie je výplodom JPII a jeho doby, skôr mi je ľúto, že sa s nimi začalo dôsledne bojovať až po jeho ére. Ide najmä o pretrvávajúcu kultúru klerikalizmu, ktorá prežila a pučala aj počas tohto pontifikátu. Práve nezriadený klerikalizmus vnímam ako jeden zo základných prameňov desivej pedofilnej krízy v cirkvi, ktorá je skutočne obrovským zanedbaním. Chrániť cirkev totiž neznamená chrániť kňaza, biskupa, kardinála. Znamená to chrániť toho maličkého, toho podvedeného, zneužitého, zraneného, tú ovcu vedenú na zabitie, kde katom je duchovný. Tu sa to pomýlilo, a až v ostatných rokoch vidíme zárodky inej, novej a evanjeliovej kultúry, pomalý koniec zahmlievania, kamufláže a ochrany „našich ľudí“. Cez múry pápežovho okolia sa v dobe, o ktorej hovoríme, len ťažko prebíjali informácie o skazených, odporných činoch duchovných. Vyšetrovanie kardinála Groera z Viedne bolo zastavené, kardinál Law z Bostonu po odvolaní dostal prestížny post vo Vatikáne, kardinál McCarrick napriek sťažnostiam pokračoval v hviezdnej kariére. A to sú len nahnité čerešničky na pokazenej torte. Koľko z toho vedel pápež, to dnes netušíme. Ako fungovala blokáda pri sťažnostiach a nárekoch poškodených, to vieme napr. na základe prípadu arcibiskupa Paetza z Poznane... a minimálne v neprikladaní príslušnej váhy tejto otázke je zanedbanie, ktorého plody cirkev žne aj dnes.

Ján Pavol II., svätý, rýchlo svätý, previedol cirkev do nového milénia. Jeho dedičstvo pokory, blízkosti a otvorenosti jej iste dodáva silu. Bude ju v týchto ťažkých časoch, v dobe škandálov a stále mocného klerikalizmu veľmi potrebovať.