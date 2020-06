Malé cirkevné vzbury

Druhý film bratov Sekielských, známeho novinára a jeho brata producenta, o vyporiadavaní sa poľskej cirkvi s pedofíliou vo vlastných radoch, má dvoch záporných hrdinov – kňaza, ktorý je už stíhaný, a jeho ochrancu, biskupa.

Kňaz A. H. je sexuálny predátor, ktorý roky zneužíval chlapcov vo svojom okolí. Vo filme Hra na schovávačku (Zabawa w chowanego) o tom hovoria tri jeho obete (film je dostupný aj so slovenskými titulkami). Dvaja z nich sú bratia. Starší z nich sa rozhodol prehovoriť po tom, čo po rokoch zistil, že aj jeho mladší brat je obeťou toho istého násilníka.

O správaní kňaza bol už nejaký čas pred konaním štátnych orgánov upovedomený aj jeho biskup Edward Janiak, diecézny biskup kaliszskej diecézy (sídlom je mesto Kalisz vo Veľkopoľskom vojvodstve). Napriek vážnym informáciám ho neodvolal z pastorácie, iba preložil. Jeho rodičov odmietol prijať s tým, že klamú. Následne, už po zverejnení filmu na YouTube, odmietol zodpovednosť a vyhlásil, že sa vždy držal litery cirkevného práva.

A tu sa začínajú vzbury.

Po prvé, po pozretí filmu sa verejne ozval poľský prímas (prímas je titulárne najdôležitejší arcibiskup v krajine, primus inter pares, ide skôr o čestný titul), arcibiskup Gniezna Wojciech Polak a oznámil, že podá na nunciatúru podnet na prešetrenie biskupa Janiaka. Mnohí komentátori to označili za prelom, keďže nikdy predtým sa neozval biskup proti biskupovi a aj v najkontroverznejších otázkach sa zdržiavali komentára. Arcibiskup Polak má na starosti práve otázku ochrany maloletých v cirkvi a dosť silnú pozíciu na takýto ťah.

Po druhé, presne týždeň po zverejnení filmu malo prebehnúť svätenie novokňazov kaliszskej diecézy. Ešte deň pred svätením kaliszská kúria nevidela dôvod na to, aby svätil niekto iný ako biskup Janiak. Krajinou však prebehla vlna nevôle, aj pred kúriou v Kaliszi sa zhromaždili ľudia na protest a mnohí katolícki intelektuáli, novinári a kňazi vyzývali poľskú konferenciu biskupov nech zasiahne. Napokon Janiak ustúpil a svätil jeho predchodca vo funkcii (počas homílie povedal, že kto hovorí zle o kňazoch, škodí cirkvi, čo sa ani neoplatí komentovať).

Po tretie, pomocný biskup Kalisza Łukasz Buzun po zverejnení filmu zvolal kňazskú radu diecézy, na ktorej žiadal od kňazov vyhlásenie o tom, že stoja za biskupom. Tu si dovolím malý historický exkurz. Z posledného obdobia poznáme dva prípady káuz, keď takto pomocní biskupi lámali kňazov. Prvý bol v Poznani, kde boli prinútení postaviť sa za arcibiskupa Paetza, ktorý obťažoval klerikov. Niektorých zlomili, niektorých nie (tí stratili svoje pozície v diecéze), viac o prípade tu. Mimochodom, jeden z tých pomocných biskupov je dnes poznanským arcibiskupom, druhý krakovským, jeden predsedom a druhý podpredsedom biskupskej konferencie. Druhý prípad bol v Gdansku, kde arcibiskupa skupina kňazov obvinila z obchodovania s úradmi (kto pôjde do lepšej, bohatšej farnosti, a kto obsadí zatečenú faru v Hornej Dolnej) a mobbingu. Gdanský prelát je svojim správaním roky známy, no opäť prišli jeho pomocní biskupi s petíciou, v ktorej kňazská rada stála za ním, čím zo svojich kolegov spravila klamárov. Ale späť do Kalisza. Biskup Buzun zrejme predpokladal, že dostane podpisy pre podporu Janiaka. Namiesto nich však Janiak dostal od svojich kňazov červenú kartu (ako píše redaktor Nosowski v poľskom katolíckom magazíne Więź) – kňazi namiesto podpory požiadali Vatikán o prešetrenie celého prípadu.

Božie mlyny melú pomaly, hovorí sa, a tie vatikánske extrémne pomaly. Kým dôjde k prešetreniu, zrejme trochu vody Vislou pretečie. Napriek tomu vidím istú nádej v tom, že tiež ľudia cirkvi, laici, kňazi, biskupi, chcú povedať a počuť pravdu. Aj keď je tá pravda bolestivá a mnohým rúca naivné obrazy. Pravda vyslobodzuje, nie falošná kolegialita.

Je jeden moment v spomínanom filme, ktorý si snáď najviac nesiem v sebe. Je to záznam z vyšetrovania iného kňaza, do ktorého bol ako jeho ochranca takisto zapletený biskup Janiak. Na otázku prokurátora, či vedel o tom, že tento kňaz pácha násilie, odpovedal: „Nepoviem ani áno, ani nie.“ Presne v tomto momente sa diskvalifikoval.

Požadujme pravdu.