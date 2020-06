O žene na mieste kňaza, stratenej trpezlivosti s arcibiskupom a novej transparentnosti

Vo Švajčiarsku sa do diecézneho top manažmentu dostala žena, Vatikán spúšťa novú politiku obstarávania a poľskí veriaci kupujú stranu v novinách, ktoré číta pápež.

Krok vpred pre ženy a laikov

Vo švajčiarskej diecéze Fribourg menoval miestny biskup Charles Morerod za svoju delegátku pre nemecky hovoriacu časť diecézy Marianne Pohl-Henzen. Je nástupkyňou vikára – kňaza, ktorého zástupkyňou bola dlhé roky. Vo všeobecnosti sú biskupskými vikármi kňazi, ktorí reprezentujú pre istú geografickú alebo vecne vymedzenú oblasť biskupa. V tomto prípade zvolil biskup slovo „delegátka“, aby sa nedostal do rozporu so zaužívaným slovom vikár. Vecná náplň by však mala byť rovnaká – riadenie vymedzenej časti diecézy. Pohl-Henzen je trojnásobná mama, štvornásobná stará mama a dlhodobo sa zasadzuje za posilnenie úlohy žien v cirkvi. Samotný biskup Morerod poznamenal, že jeho krok je o tom, aby „sa kňazi venovali tomu, čomu sa majú venovať“ a administratívne úlohy môže vykonávať schopný laik.

Úprimne sa teším z tohto kroku. Myslím si, že oveľa viac pastoračnej práce by sa mohlo urobiť, keby diecézni ekonómovia, riaditelia biskupských úradov, školskí vikári, sudcovia, kancelári, asistenti a tajomníci a všeličo iné boli schopní laici a nie nevyhnutne kňazi. To isté platí aj pre rímsku kúriu. Tak ako kňaz, aj biskup má byť (a snáď ešte o niečo viac) pastierom. Prečo by nunciom nemohol byť schopný diplomat/diplomatka, ale vždy to musí byť arcibiskup? Prečo by nemohol byť schopný laik tajomníkom pápeža (znovu biskup), prečo by nemohla byť hlavnou správkyňou vatikánskeho majetku vynikajúca manažérka s dobrou povesťou?

Presne podľa slov Moreroda: nech kňazi robia to, na čo sú určení. Na všetko ostatné sú tu laici.

Noví kňazi

Keď sme už pri kňazoch, v najbližších týždňoch sa tradične uskutočnia vysviacky novokňazov pre slovenské diecézy a rehole. Tento rok bude novokňazov 30 pre rímskokatolícke diecézy, 12 pre gréckokatolícke a zopár kňazov pribudne aj v reholiach. Prajem im, aby boli vytrvalí a odvážni, nebáli sa postaviť za pravdu, aj keď to nemusí byť vždy pohodlné vo vlastných kruhoch. Aby boli tam, kde ich potrebujú najmenší, zranení, biedni a chudobní.

Ľud vs. arcibiskup

Ako som spomínal tu, jedným z kontroverzných hierarchov je gdanský arcibiskup Sławoj Leszek Głódź. Mnohí kňazi z vlastnej diecézy ho obviňujú z mobbingu a kupčenia s cirkevnými úradmi. Stretli sa v tejto veci aj s nunciom (áno, už to je odvaha, že sa takto odhalili), no ako je známe, vatikánske mlyny melú veľmi pomaly a nuncius je zriedka tá správna cesta. Preto sa laici rozhodli upozorniť pápeža na tento problém iným spôsobom: pápež vraj číta talianske noviny La Repubblica. Vznikla teda iniciatíva laikov, ktorí chcú kúpiť priestor na jednej celej strane týchto novín a publikovať na nej výzvu Františkovi, aby konal vo veci biskupov, ktorí sú podľa nich pohoršením pre veriacich. Vo výzve menujú spomínaného Głódźa, ale tiež biskupov, ktorí tutlali prípady pedofílie v kňazských radoch. Pripomína to prípad arcibiskupa Paetza z Poznane, keď nuncius nevyriešil nič a veci sa pohli až po osobnej intervencii laičky, priateľky pápeža Jána Pavla II. počas jej návštevy vo Vatikáne.

Boj proti korupcii a rodinkárstvu vo Vatikáne

S účinnosťou od 1.7.2020 platia nové pravidlá pre obstarávanie vo Vatikáne. Boli vydané formou motu proprio, čiže z iniciatívy samotného pápeža. Nákup tovarov a služieb pre celú rímsku kúriu bude centralizovaný a pod jednotným dohľadom. Končí sa tak obdobie, keď si každý úrad a kongregácia nakupovali sami. Vatikán vo vyhlásení uviedol, že inšpiráciou je usilovnosť hlavy rodiny, ktorá sa snaží účinne a eticky spravovať zdroje, dodržiavajúc pritom zásady transparentnosti, dohľadu, rovného zaobchádzania a skutočnej konkurencie medzi subjektmi, ktoré chcú s vatikánskymi orgánmi vytvoriť obchodný vzťah. Mala by sa tým skončiť éra neslávneho nepotizmu (nella famiglia - nech to zostane v rodine), keď kritériá pre dodávateľov neboli striktne o efektivite a dobrom hospodárení, ale tiež, alebo aj najmä o tom, kto je dobrý kresťan, dobrý kamarát či rodinný príslušník.

Samé dobré správy!