Pred voľbami v Poľsku: hra kartou LGBT

Vo voľbách pred piatimi rokmi pomohla hegemónovi poľskej politiky, strane PiS k víťazstvu utečenecká karta. Pred júnovými prezidentskými voľbami sa hrá kartou LGBT.

Je to karta ušitá na mieru hlavnému protikandidátovi úradujúceho prezidenta Andrzeja Dudu. Po škandalóznom preložení termínu volieb na poslednú chvíľu a neuspokojivých výsledkoch kandidátky hlavnej opozičnej formácie sa do boja o prezidentské kreslo namiesto nej zapojil populárny primátor Varšavy Rafał Trzaskowski. Ako to skomentoval zatiaľ tretí najpopulárnejší uchádzač Szymon Hołownia, bežíme maratón, a tu sa na tridsiatom kilometri ukazuje, že naše preteky sa predlžujú o 10 km a namiesto jednej z bežkýň nastúpil nový, čerstvý pretekár.

No a práve tento pretekár priniesol do kampane tému LGBT.

Najprv si povedzme, prečo. Trzaskowski totiž, ako prezident Varšavy, vyhlásil mestskú politiku pre LGBT+ komunitu. V tejto tzv. Charte LGBT+ sú antidiskriminačné opatrenia ako napr. otvorenie intervenčného hostela pre ľudí z tejto komunity v prípade ich náhlej núdze, vytvorenie mestskej politiky pre nahlasovanie násilia z dôvodu homofóbie či transfóbie či zavedenie antidiskriminačnej a sexuálnej výchovy v súlade so štandardmi WHO do varšavských škôl. Najmä ostatný spomenutý postulát priniesol výraznú kritiku z rôznych prostredí, zvlášť pomocou argumentu, že sexuálna výchova nepatrí do škôl, ale do rodín. Toto je však vecná otázka, ktorej sa tu nechcem širšie venovať.

Vyššie popísané pozadie je dôležité kvôli vysvetleniu intenzívnej hry LGBT kartou v prezidentskej kampani. Trzaskowski je totiž vďaka svojej varšavskej politike pomaľovaný na dúhovo a väčšina vyjadrení na jeho adresu zo strany vládnej strany sa týka práve týchto štyroch písmen. On sám pritom tejto otázke nevenuje v kampani väčšiu pozornosť, vyhýba sa jednoznačným vyhláseniam a rozhodne nie je najprogresívnejším z kandidátov na prezidenta – nikto však vládnu stranu neohrozuje viac ako on.

A tak sa objavuje celá záľaha komentárov vládnych politikov na adresu LGBT+ komunity. Teda, aby som bol presný, spor sa začína už na rovine ideológia vs. ľudia. Prezident Duda prišiel s Chartou poľskej rodiny, v ktorej sa nachádza deklarácia o zabránení šíreniu LGBT ideológie. Politici PiS totiž tvrdia, že LGBT nie sú ľudia, ale ideológia. Napr. poslanec Jacek Żalek sa takto vyjadril v televízii, na čo redaktorka ukončila rozhovor s ním. Na tento incident nadviazal na jednom zo stretnutí s voličmi aj prezident Duda, keď skonštatoval, že „skúšajú nám nahovoriť, že ide o ľudí, a pritom je to jednoducho ideológia. (...) Nedovolím, aby boli podrobené ideologizácii naše deti, lebo to je moja zodpovednosť za Poľsko a za mládež.“ Ide o výrazný kontrapunkt napr. k vyjadreniu spomínaného Hołowniu, ktorý odmieta pozerať na LGBT+ ako na ohrozenie tradičnej rodiny v Poľsku a chce pod touto skratkou vidieť konkrétnych ľudí a ich konkrétne problémy.

Uvedené výroky ešte predstihli iní čelní predstavitelia PiS. Joachim Brudziński, podpredseda PiS do svojho tweetu napísal: Poľsko bez LGBT je najkrajšie. Poslanec Tomasz Rymkowski zas prednedávnom publikoval takýto status: 28. júna si vyberieme nielen prezidenta, ale urobíme tiež civilizačné rozhodnutie. Rozhodneme sa medzi Poľskom, v ktorom manželstvo znamená zväzok muža a ženy, a Poľskom, v ktorom je „manželstvom“ zväzok dvoch pánov alebo jedného pána s kozou.“

Priznám sa, že najviac ma šokovalo vyjadrenie poslanca PiS a jedného z tvorcov kampane úradujúceho prezidenta Przemysława Czarnka. Ten vo verejnej televízii povedal (podľa svojho neskoršieho vyjadrenia to bolo na margo aktivistov LGBT na Západe) toto: „Chráňme rodiny pred takouto skazou, úpadkom a absolútne nemorálnym správaním. Chráňme nás pred ideológiou LGBT a prestaňme počúvať tie idiotizmy o akýchsi právach človeka či akejsi rovnosti. Tí ľudia nie sú rovní normálnym ľuďom, prestaňme už s tou diskusiou.“

Bez ohľadu na moje názory v tých tzv. svetonázorových otázkach, šokuje ma úroveň debaty, najmä zo strany týchto tzv. kresťanských politikov (nezachytil som podobné vyjadrenia opozičných kandidátov). Vylievanie kýblov hejtu, dehumanizácia politického (lebo veď nie názorového) oponenta a rozdeľovanie občanov na lepších a horších iba prehlbuje tú priepasť, ktorá je evidentná v poľskom národe. Namiesto relevantných prezidentských tém prichádza polarizačná, kontraproduktívna hmla. O dva týždne sa dozvieme, nakoľko zahalila mysle našich severných susedov.