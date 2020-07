Bez diskusie najdivnejšia predvolebná debata

Skutočne, debata pred druhým kolom prezidentských volieb v Poľsku bola bez diskusie. Každý kandidát si totiž usporiadal svoju vlastnú.

Jedným z najviac očakávaných bodov pred prezidentskými voľbami býva debata hlavných kandidátov. Zvlášť v dvojkolovom systéme, kde sú v cieľovej rovinke dvaja najúspešnejší uchádzači z prvého kola. Poľský finiš však opäť ukázal iba rozdelenú krajinu a neschopnosť vzájomne normálne komunikovať.

Pred prvým kolom sa uskutočnila jedna spoločná debata prezidentských kandidátov. Zorganizovala ju verejnoprávna (vládna) televízia TVP - inde sa prezident Andrzej Duda nechcel ukázať. Debata v TVP bola asi taká verejnoprávna, ako celé politické vysielanie tejto televízie (písal som o tom napr. tu a tu). Aj z kladených otázok v nej bolo evidentné, koho preferuje moderátor. Tak, ako TVP neustále atakuje druhého hlavného kandidáta, primátora Varšavy Rafała Trzaskowského vo svojich spravodajských reláciách, tak k nemu pristupovala aj tu.

Po prvom kole, ktoré jednoznačne určilo dvoch hlavných kandidátov na prezidentskú funkciu, sa rozbehli diskusie o prípadnej debate. Trzaskowski však zrejme nechcel zažiť sústredenú paľbu, akú naňho organizuje TVP, a preto do jamy levovej druhýkrát nevošiel. Duda je trošku ako náš bývalý premiér Fico, s niektorými novinármi proste nekomunikuje (napr. Gazeta Wyborcza) a nechce čeliť pred voľbami tvrdým otázkam oponentov v súkromných televíziách. Najprv teda prezident Duda odmietol účasť na debate organizovanej súkromnými médiami, následne Trzaskowski odmietol účasť na debate organizovanej štátnou televíziou, na ktorej mali otázky klásť občania.

A tak sa opäť ukázali dve Poľská, ktoré už roky nedokážu nájsť spoločnú reč.

V predvolebný pondelok sa odohrali dve prezidentské debaty. Zúčastnili sa ich dvaja kandidáti a dva prázdne pultíky. V debate, ktorú viedla TVP a vyberala všetky otázky, bol vedľa prezidenta Dudu prázdny pultík Trzaskowského. V debate, v ktorej Trzaskowski odpovedal na otázky všetkých médií (vrátane TVP a provládnych magazínov), stál vedľa neho prázdny pultík pre Dudu.

Ak si poľskí prezidentskí kandidáti, ktorí obaja tvrdia, že chcú byť prezidentmi všetkých Poliakov, takto predstavujú prácu v prospech svojej krajiny, ďakujem pekne. Namiesto spájania a zasypávania priepastí len usilovne pracujú na ich prehlbovaní.

Osobná poznámka na záver: nie som v tomto spore symetrista a nemyslím si, že vina je rovnako na oboch stranách. Nečudujem sa Trzaskowskému, že sa nevystavil lynču v TVP, dvakrát sa nechodí do tej istej rieky. Ak je Duda taký super formát, ako o ňom hlásia propagandové "verejnoprávne" médiá, mohol by sa postaviť aj tým médiám, ktoré mu práve neprajú. Potom by sme nemuseli počúvať trápne otázky typu "ste za to, aby sa deti pripravovali v škole na prvé sväté prijímanie", ale možno by sa pozornosť upriamila na hospodárstvo, zelené témy či sociálne vylúčenie. Takto vyskakujú ako čertíci zo škatuľky LGBT, adopcie homosexuálnymi pármi, utečenci a pod., zástupné témy, ktorých jediným účelom je stavať medzi ľuďmi múry. Lenže: kto seje vietor, raz zožne búrku.