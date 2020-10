O vatikánskych starešinoch, chorých biskupoch a omšiach v čase pandémie

Cirkevné čriepky - subjektívny výber zaujímavých informácií zo sveta katolíckej cirkvi. COVID sa týka aj biskupov a pokračuje sága odvolaného kardinála.

Ako na sv. omše počas korony

Podľa upresnenej verzie opatrení z dielne Úradu verejného zdravotníctva sú hromadné podujatia vrátane sv. omší limitované počtom účastníkov šesť. V tom je zahrnutý aj kňaz. Znamená to, že kňazi môžu slúžiť sv. omše napr. za účasti niekoľkých členov rodiny, na úmysel ktorej je bohoslužba obetovaná.

Prakticky sme sa však vrátili k režimu, ktorý platil na jar – sv. omše sú dostupné najmä prostredníctvom médií. Pri tejto príležitosti kňaz Marián Gavenda pre Rádio Lumen pripodobňuje prežívanie eucharistie v domácnosti k sledovaniu športového prenosu: „Predstavte si, že sú majstrovstvá, finále v hokeji a hrajú tam teda naši, naše mužstvo, tak keby tam hralo nejaké iné, že sa nedostaneme do finále, tak to pozeráme len ako fanúšik hokeja. Keď už sú tam naši, tak to pozeráme inak, lebo nás viaže puto krajiny. Ale keby v tom mužstve hral môj kamarát, tak ešte to inak pozerám. Lebo hlavne sa zameriam na to, že on tam hrá. A keby to bol manžel, tak manželka to ešte inak pozerá.“ Podľa Mariána Gavendu je to podobné ako pri sledovaní priameho prenosu svätej omše, kde v strede pozornosti je eucharistický Kristus.

Cherchez la femme

Aj keď Vatikán je považovaný za takmer výhradne mužský štát, nie raz sa za dôležitými okolnosťami z jeho vnútra skrývajú ženy. Tak napríklad kardinál Becciu, ktorého pápež pred necelým mesiacom spektakulárne vyhodil, mal počas svojho pôsobenia vo funkcii substitúta pre vnútorné záležitosti (ministra vnútra) blízku spolupracovníčku Ceciliu Marognu, ktorú zadržala talianska finančná polícia. Marogna pôsobila ako expertka na diplomaciu a konzultantka. Mala z Vatikánu dostať 500 000 EUR na vybudovanie siete vzťahov v Afrike a na Blízkom východe.

Podľa médií je Marogna obvinená zo sprenevery veľkej časti zverených prostriedkov a míňania ich na rôzne luxusné predmety a dovolenky. Zároveň vraj konala v mene Vatikánu a kardinála vo vzťahoch s rôznymi finančníkmi a diplomatmi. Vatikán požiadal Taliansko o jej extradíciu.

Kauza s Lady Becciu alebo Lady Vatican, ako médiá taliansku expertku nazývajú, je ďalším pokračovaním škandalóznej ságy s kardinálom Becciu v hlavnej úlohe. Otázka znie, či bude toto všetko dotiahnuté do konca a niekto ponesie aj zodpovednosť za spreneveru a iné (nielen) finančné poklesky.

Rada starších

Neprešiel ani mesiac od rozlúčky s kardinálom Becciu v Kongregácii pre kauzy svätých a pápež František vybral jeho nástupcu. Stal sa ním biskup Marcello Semeraro, doterajší biskup diecézy Albano a zároveň sekretár kardinálskej rady, tzv. C-9. Je vysoko pravdepodobné, že Semeraro odíde z najbližšieho konzistória (stretnutia kardinálov, na ktorom pápež o. i. menuje nových členov kolégia) v červenom klobúku.

Pápež tiež obmenil zloženie C-9. Novým členom rady sa stal kardinál Besungu z Konga.

Pri tejto príležitosti stojí za to všimnúť si vek kardinálov, ktorí rozhodujú o reforme Rímskej kúrie a sú najbližšími spolupracovníkmi pápeža Františka. Štyria zo siedmich už prekročili vek 75 rokov, ktorý je hranicou aktívnej činnosti biskupa. V tomto veku sú biskupi povinní vzdať sa úradu, no pápež ich môže vo funkcii ponechať tak dlho, ako sa mu páči.

Takisto v kongregáciách, vatikánskych ministerstvách, je pretlak prelátov, ktorí už mali byť na dôchodku. Z deviatich kongregácií je šesť vedených kardinálmi po sedemdesiatpäťke, iba na čele jednej je šesťdesiatnik, Filipínčan Tagle. Priemerný vek vatikánskeho „ministra“ je vyše 74 rokov.

Nie je dosť schopných kandidátov medzi omladinou (šesťdesiatnikmi)? Alebo pápež v pokročilom veku už nechce meniť svoje najbližšie okolie? V každom prípade, ťažko nalievať nové víno do starých mechov...

Chorí biskupi v Poľsku

V Poľsku platí zásada, že celebrant a koncelebrant nemusia počas sv. omše nosiť rúško. Fajn zásada, motivovaná zrejme tým, aby bolo dobre rozumieť všetko, čo kňazi hovoria, aby ich veriaci dobre počuli, či už v chráme, alebo cez nejaké masovokomunikačné prostriedky.

Opäť sa však dostávame k sporu medzi literou a duchom zákona. Minulý týždeň sa totiž poľskí biskupi hromadne stretli v Lodži (Łódź) na svojom plenárnom zasadaní, ale tiež pri príležitosti storočnice miestnej diecézy. V médiách sa objavili obrázky, ako medzi sebou biskupi priateľsky komunikujú, modlia sa a zúčastňujú sa sv. omše – vo veľkej väčšine bez rúšok. Na vlnu kritiky, ktorá nasledovala, odpovedala ich tlačová kancelária, že dodržali všetky predpisy, ktoré pri celebrovaní sv. omše platia. Lenže: je dovolené nenosiť rúško aj vtedy, keď koncelebrantov je dobre vyše stovky a zaplnia nielen priestor svätyne, ale celú loď katedrály?

A tu sa to začalo. Po podráždenej informácii z tlačovej kancelárii o tom, že všetky pravidlá boli dodržané, sa začali postupne objavovať správy o ďalších a ďalších nakazených biskupoch. K dnešnému dňu sa oficiálne vie o 14 poľských biskupoch s koronavírusom, vrátane predsedu miestnej biskupskej konferencie a jej sekretára. Bohužiaľ, jeden z biskupov na vírus aj zomrel.

Jedna vec je, že biskupi sú poväčšine starší páni, typická cieľovka vírusu. Druhá vec, snáď ešte nepríjemnejšia, je otázka, aký príklad dávajú svojim správaním veriacim. A tak opäť musí zaznieť otázka: komu alebo čomu tým prospejete?