O tvrdom treste pre starého kardinála, lajku pre brazílsku modelku a cene jednej kariéry

Cirkevné čriepky - subjektívny výber zaujímavých informácií zo sveta katolíckej cirkvi. V Poľsku stále prebiehajú očistné procesy a dejú sa všelijaké neuveriteľné veci. Posúďte sami.

Koniec jedného veľkého vzoru?

Cirkev v Poľsku naďalej prežíva krušné chvíle. V dosť veľkej miere na vlastné želanie. Písal som už o biskupovi Janiakovi z diecézy Kalisz, ktorý namiesto poškodených mladých ľudí chránil toho, kto im krivdil. Už je, chvalabohu, odvolaný. Písal som tiež o arcibiskupovi Gdańska Głódziovi a jeho biznisovo-mobersko-veľkopanských spôsoboch. Je preč a prebieha vyšetrovanie pod hlavičkou rozumného varšavského kardinála Nycza. Ten istý kardinál Nycz viedol v duchu aktuálnych vatikánskych dokumentov aj vyšetrovanie kolegu kardinála Gulbinowicza z Vroclavi.

Kardinál Gulbinowicz bol legendou poľskej Solidarności, nezávislých odborov, ktoré podkopali komunistický režim. Preslávil sa napr. tým, že u seba nebojácne uschoval obrovský objem finančných prostriedkov, o ktoré sa báli disidenti. Po obnove demokratického režimu bol prirodzenou autoritou a stal sa nositeľom najvyšších štátnych vyznamenaní.

Po zverejnení filmov bratov Sekielských, odhaľujúcich sexuálne zneužívanie v poľskej cirkvi, sa medzi inými ozval aj istý bývalý klerik, ktorý prišiel s tvrdením, že ho kardinál zneužil. Arcidiecéza postupovala podľa pravidiel a odoslala dokumentáciu do Vatikánu, ktorý nariadil vyšetrovanie a poveril ním práve varšavského kardinála. Začiatkom novembra prišla bezprecedentná nóta z Vatikánu, na základe ktorej 97 ročný kardinál stratil právo verejného pôsobenia, nosenia kardinálskych insígnií, dostal príkaz zaplatiť bližšie neurčenú sumu nadácii, ktorá sa zaoberá obeťami sexuálneho zneužívania v poľskej cirkvi a Vatikán mu navyše odňal právo na pohrebnú omšu a pochovanie vo vroclavskej katedrále. Možno to nevyzerá ako nejaký strašne brutálny trest, ale na druhej strane, jeho adresát bol jednou nohou v hrobe (bol práve v nemocnici) a taká výrazná vonkajšia strata dôstojnosti významne zmenila vnímanie kardinála zo strany verejnosti. Ako je zvykom Vatikánu (a o čom som už neraz písal), nóta je lakonická a neobsahuje dôvody takéhoto trestu. Kardinál po pár dňoch od zverejnenia nóty zomrel a jeho povesť s ním. Mnohí ľudia cirkvi aj bývalej antikomunistickej opozície hlasno žiadajú, aby Vatikán zverejnil dôvody, pre ktoré bol kardinál potrestaný, pretože sa v médiách okrem sexuálneho zneužívania široko spomínajú aj obvinenia z kolaborácie s komunistickou štátnou bezpečnosťou. A to by už naozaj rozbilo obraz kardinála – disidenta na márne kúsky.

Na druhej strane, napr. známy poľský komentátor Andrzej Stankiewicz hovorí o kardinálovi ako o možnom kmotrovi toho krídla v poľskej cirkvi, ktoré krylo sexuálnych predátorov vo svojich radoch. Jeho šoférom bol kedysi práve spomínaný arcibiskup Głódź, pomocnými biskupmi boli takisto spomínaný biskup Janiak a biskup Tyrawa z diecézy Bydgoszcz. Spolu so svojím principálom a jeho nástupcom arcibiskupom Gołębiewskim mali kryť jedného z najznámejších poľských pedofilných kňazov Pawła K... Aj keď možno nejde o zorganizovanú skupinu, takéto krytie je častým prístupom biskupov a kňazov, ktorí vnímajú dobro cirkvi ako nešpinenie do vlastného hniezda a nie ako ochranu a bezpečie tých najslabších... neviem, či sa niekedy dozvieme pravdu o kardinálovi Gulbinowiczovi, či konečne dôjde k väčšej transparentnosti v cirkvi, viem však, že si to napríklad v tomto prípade zaslúžia všetci tí, pre ktorých bol kardinál Solidarności legendou a nespochybniteľným vzorom.

Slabá vatikánska ponuka

Naposledy som písal o tom, že proces výberu biskupa je zahalený rúškom tajomstva. Sú však aj výnimky. Jednu z nich má švajčiarska diecéza Chur, ktorej biskupa vyberá katedrálna kapitula, čiže kňazi patriaci do kléru diecézy menovaní biskupom. Prvýkrát v histórii sa však stalo, že členovia kapituly (kanonici) si z ponuky predloženej príslušnou vatikánskou kongregáciou nevybrali.

Kandidáti, ktorých kapitule predložili, boli vraj podľa kanonikov „málo zakotvení v živote cirkvi“. Čo je takisto v kontexte bežnej voľby biskupov neuveriteľné, médiá hovoria aj o menách a aktuálnych pozíciách predložených kandidátov. Nuž, trojica vybraná vatikánskou kongregáciou nevyhovela, odmietli ich tí, ktorých mali viesť. Tak nejako by to mohlo fungovať. Konečné slovo bude mať pápež František.

Vyhodený kardinál žiada spravodlivosť

Právnici kardinála Angela Becciu, ktorého bleskovo odvolal z funkcie pápež František, podali žalobu na taliansky magazín L’Espresso za nactiutŕhanie. Becciu okrem pozície na čele Kongregácie pre kauzy svätých stratil aj všetky práva vyplývajúce z toho, že je kardinál. No a práve aj na tomto postavili právnici svoju žalobu.

Ako píšu, tým, že ich klient stratil všetky kardinálske práva, prišiel aj o možnosť zúčastniť sa každého budúceho konkláve a byť zvolený za pápeža. Odvolanie kardinála pápežom, v ktorého pozadí boli aj informácie z L’Espresso, teda podľa právnikov prekazilo kariérny rast 72-ročného kardinála, v dôsledku čoho utrpel významnú stratu. Cena tejto straty je podľa žaloby 10 miliónov EUR.

Okrem všetkých možných problémov, ktoré sa s týmto prípadom spájajú, je podľa mňa problém aj v tom, že právnici jednoducho nemajú pravdu. Podľa kanonického práva totiž netreba byť kardinálom, aby sa niekto stal pápežom. Stačí, aby išlo o pokrsteného muža. Túto podmienku Angelo Becciu nepochybne spĺňa.

Pobláznený Františkov Instagram

Pápež František je okrem mnohých iných sfér aktívny aj v oblasti sociálnych sietí. Známe sú jeho odkazy na twitteri, kde umiestňuje najmä modlitby a výzvy pre veriacich. No a existuje aj pápežský Instagram, Franciscus.

Natalia Garibotto je zas 27-ročná brazílska modelka a instagramerka. Čo má spoločné s pápežom? Ťažko povedať. Pápežský oficiálny účet Franciscus však polajkoval fotku modelky. Je na nej veľmi úsporne odetá do školskej uniformy – rozhodne to nie je materiál, na ktorom by sme mohli očakávať palec hore od pápeža.

Po mimoriadne mediálnej udalosti, akej sa lajku dostalo, ho správcovia Franciscusa spod šteklivej fotky stiahli. Zároveň sa spustilo vyšetrovanie – pápežský účet spravuje Františkov mediálny tím. Teraz už len treba zistiť, komu sa zapáčila brazílska modelka...