O palci hore pre slovenských biskupov a problémoch s Bidenom

Cirkevné čriepky - subjektívny výber zaujímavých informácií zo sveta cirkvi. KBS povzbudila k očkovaniu, poľský odvolaný biskup je vraj mučeník médií a František oslavuje narodeniny.

Slovenskí biskupi počas pandémie na jednotku

Opakovane som chválil prístup slovenských biskupov počas epidémie – už od marca boli ich vyhlásenia a postoje veľmi racionálne a pomohli zvládaniu ťažkej situácie. Keď to bolo potrebné, nebáli sa otvoriť ústa a zalobovať za potreby veriacich. Aj preto sú dnes kostoly, hoci v obmedzenej miere, otvorené. Len odbočka: rozumiem protestom napr. z tábora SaS-károv, ktorí stavajú vedľa seba ťažko skúšané podniky a kostoly s tým, že niekto môže a niekto nie, no je to podľa mňa miešanie hrušiek s jablkami. Samozrejme, treba nájsť spôsob ako gastrosfére pomôcť, nie však umelým porovnávaním s kostolmi.

V utorok 8.12.2020 vydala KBS stanovisko, v ktorom jednoznačne podporuje očkovanie proti COVID-19. Napriek nesúhlasu osôb z konzervatívnej scény (s prižmúrením oka: tých, pre ktorých je Postoj spolok liberálov) hovoria biskupi viac-menej toto: aj keď možno vakcína vznikla použitím problematického bunkového materiálu, je prípustné použiť ju, ak nie sú k dispozícii eticky bezchybné vakcíny a existuje „závažné nebezpečenstvo pre zdravie“.

Pre vysvetlenie, ako problém niektorí vnímajú, že vakcíny boli vyvinuté pri použití bunkových línií, ktoré majú pôvod vo fetálnych tkaninách odobratých z plodov potratených pred desiatkami rokov. Ako však pripomína napr. morálny teológ Ján Vígľaš, ak sa nebude očkovať, nevrátime tým život dávno potrateným plodom, no o život môžu prísť ľudia v dnešnej dobe. Celkovo o neočkovaní hovorí, že je „aj optikou Cirkvi vnímané ako nerozumné a nezodpovedné ohrozenie na živote a zdraví.“

Palec hore.

Problémy s Bidenom

Americkí biskupi majú problém s Bidenom. Novozvolený americký prezident je totiž katolík, len druhý v histórii Spojených štátov po JFK. Zároveň však znamená pre biskupov výzvy, ktorým sa rozhodli čeliť založením špeciálnej ad hoc komisie, v ktorej sa budú práve týmito otázkami zaoberať.

Ako hovorí predseda USCCB (americká kábéeska), Biden ako nový prezident bude ťahať s biskupmi za jeden povraz v otázkach ako imigrácia, pomoc utečencom, postoj k rasizmu, trestu smrti a životnému prostrediu. Ale: očakáva sa, že „bude podporovať také politiky, ktoré sú namierené proti niektorým základným hodnotám, ktoré sú pre nás ako katolíkov drahé“. V preklade ide o postoj Bidena voči potratovej legislatíve. Arcibiskup LA Gomez, predseda USCCB, navyše hovorí, že keď katolík podporuje právo na potrat, vyvoláva to zmätok medzi veriacimi, ktorí kvôli tomu nevedia, aké je učenie cirkvi.

Samozrejme, otvorilo to opäť tému či udeliť alebo neudeliť sv. prijímanie politikovi, ktorý nehlasuje za sprísnenie potratovej legislatívy či hlasuje za ňu. Mnohé pro-life skupiny argumentujú, že takémuto politikovi má kňaz odmietnuť prijatie Eucharistie, a to na základe konkrétneho kánonu 915 z Kódexu kánonického práva. Ten hovorí, že k svätému prijímaniu nemôže pristúpiť ten, kto „tvrdošijne zotrváva v zjavne ťažkom hriechu“. Pre mnohých bol práve Trump ten pro-life prezident kvôli svojmu postoju k potratom, a Biden je na opačnom konci tohto spektra.

Mne je blízky pohľad americkej rehoľnej sestry, držiteľky vysokého kanadského štátneho vyznamenania a zároveň etičky Nualy Kelly, ktorá hovorí: „Ak odmietnete prijímanie tým, ktorí rešpektujú potratovú legislatívu, musíte ho odmietnuť aj tým, ktorí podporujú trest smrti a nespravodlivé hospodárske politiky uprednostňujúce bohatých, poškodzujúce chudobných a prispievajúce k degradácii životného prostredia.“ Koniec koncov, pápež František povedal, že Eucharistia nie je „odmena pre dokonalých, ale mocný liek a výživa pre slabých“.

Novodobý mučeník

Katolícke Rádio Maryja je v Poľsku známe najmä ako hlas pravicového katolíckeho konzervatívneho spektra. Má blízke vzťahy s vládnou stranou PiS a jej koaličnými partnermi a často sa zapája do politickej debaty. Tento rok, pri oslave ďalšieho výročia jeho vzniku, došlo k viacerým zaujímavým okolnostiam.

Po prvé, očividne si všetci urobili dobrý deň z pandemických predpisov platných v Poľsku. Ľudia sedeli vedľa seba, často bez rúšok, bez odstupov. Okej, môže sa stať, ale nemalo by sa, ak je čestným hosťom generálny prokurátor a zároveň minister spravodlivosti či minister obrany. Opäť sa ukazuje, že všetci sú rovní, len niektorí ešte rovnejší.

Po druhé, dlhoročný šéf rádia a kontroverzný kňaz Tadeusz Rydzyk vo svojom príhovore venoval pozornosť aj aktuálnym otázkam súvisiacim s problémom sexuálneho zneužívania v poľskej cirkvi. Odvolaného biskupa z Kalisza Edwarda Janiaka nazval „moderným mučeníkom médií“. Ide pritom o preláta, ktorého Vatikán odvolal z funkcie kvôli utajovaniu problémov s pedofilnými kňazmi v jeho diecéze. Rydzyk sa tiež vyjadril na adresu takýchto kňazov: „Zhrešil? No zhrešil. A kto nie je vystavený pokušeniu?“ To všetko sa dialo za účasti 14 biskupov, ktorí ani náznakom nevyjadrili nesúhlas.

Tieto slová prichádzajú v mimoriadne ťažkej situácii pre cirkev v Poľsku. Kedysi veľmi dôveryhodná, dnes sa však potáca od škandálu ku škandálu. Okrem biskupa Janiaka prebieha vatikánske vyšetrovanie viacerých hierarchov a tvrdý trest tesne pred smrťou postihol aj legendárneho vroclavského kardinála Gulbinowicza.

Dnes je v hľadáčiku médií napr. aj známy sekretár pápeža Jána Pavla II. Stanisław Dziwisz, ktorý sa po úmrtí svojho dlhoročného priateľa a nadriadeného stal krakovským arcibiskupom a kardinálom (dnes už na dôchodku). Poukazuje sa na jeho úlohu pri menovaní neslávne známeho washingtonského ex-kardinála McCarricka a tiež pri údajnom blokovaní negatívnych informácií pred dverami hasnúceho pápeža.

Búrka sexuálneho zneužívania zasiahla aj samotného pápeža. Podľa mediálnych informácií by jeho postup pri niektorých známych škandáloch mal byť témou nového filmu známych bratov Sekielských (predchádzajúce dva filmy prispeli napr. k pádu Janiaka či opätovnému posúdeniu viacerých káuz). Vie sa o tom, že svätý pápež, prípadne jeho priami podriadení, veľmi delikátne narábali s prípadmi ako McCarrick, poznanský arcibiskup Paetz, kňaz Marcial Maciel Degollado či viedenský kardinál Gröer. V skratke to znamená, že pápež či jeho kúria s väčšou vervou bránili „svojich ľudí“ než ich obete.

Otázkou asi navždy zostane, čo všetko vedel slabnúci pápež a za čo niesla zodpovednosť jeho kúria.

Pápež František na Vianoce

„Odhaľujme svetlo Božieho narodenia, ono rozptýli mraky bolesti a tmy.“ Pápež nezabudol koncom minulého týždňa pripomenúť o tom, že Vianoce nás nabádajú aj k modlitbe za tých ktorí mnoho trpeli a stále trpia v čase pandémie. „V tejto situácii zažívame ešte väčšiu vzájomnú závislosť“.

Pápež František sa tento týždeň dožíva 84 rokov. Pápežom je už viac ako 7 rokov. Všetko najlepšie!