Cirkevné čriepky 2020 - čo bolo a čo bude

Subjektívny prehľad zaujímavých udalostí zo života cirkvi doma aj za hranicami. O transparentnosti a kde chýba, správnych krokoch slovenskej cirkvi aj očakávaniach do 2021.

Tri chvályhodné kroky z dielne KBS

Rok 2020 je pre mňa v rámci domáceho diania v znamení správnych postojov KBS, najmä vo vzťahu k pandémii korony. Pri prvých obmedzeniach v marci slovenskí biskupi zaujali jednoznačné stanovisko a bez reptania sa podriadili epidemiologickým opatreniam – napriek kritike z konzervatívnejších kútov. Tie ojedinelé prípady, keď sa kňazi nesprávali podľa nariadení, sú z globálneho hľadiska skutočne zanedbateľné.

Druhý správny krok je decembrové vyhlásenie k očkovaniu. Biskupi jednoznačne vyhlásili, že je morálne prijateľné. Pochybnosť, ktorú zrejme ľudia mimo katolíckeho spektra ani nevnímajú, spočíva v pôvode buniek, na základe ktorých vakcíny vznikli. Čiastočne ide totiž o bunkové línie pochádzajúce z potratených plodov spred desiatok rokov. Toto stanovisko KBS o niekoľko dní podobným štýlom podporila aj najvyššia katolícka vieroučná autorita, Kongregácia pre náuku viery. V skratke: ak vakcínu nepoužijeme, nevrátime tým život dávno usmrteným deťom, môžeme však ohroziť ľudské životy dnes.

Tretím vskutku výnimočným krokom bolo, keď hovorca KBS označil weby, ktoré sám považuje za nedôveryhodné. Patria medzi ne na jednej strane konzervatívne kresťanské stránky (napr. Gloria.tv, Christianitas), na druhej aj klasické príklady konšpiratívnych webov (Bádateľ, Zem a vek...). Napr. webu Christianitas pred časom udelil rozhovor rožňavský biskup Stolárik, čo mohlo tomuto webu dodať dôveryhodnosť v očiach katolíkov. Jednoznačné, aj keď v zásade súkromné vyjadrenie hovorcu KBS je však určite krok správnym smerom.

Zmeny: čo bolo a čo bude

Pre slovenskú cirkev bol v roku 2020 menovaný jeden nový biskup, spišský pomocný biskup Ján Kuboš. V tej istej diecéze koncom roka umrel biskup Štefan Sečka, ktorý ju spravoval od roku 2011. Aktuálne teda prebieha výber nového diecézneho biskupa, ktorý môže trvať niekoľko mesiacov, ale aj niekoľko rokov. Správcom diecézy je aktuálne práve pomocný biskup Kuboš.

Emeritným biskupom sa nečakane stal aj mladý, 47 ročný Marián Andrej Pacák, eparcha slovenskej gréckokatolíckej diecézy v kanadskom Toronte. Hoci bol v úrade iba dva roky, sám požiadal o uvoľnenie z neho.

Jeden dnu, druhý von

Dve mimoriadne ostro sledované globálne kauzy v katolíckej cirkvi sa týkajú dvoch mimoriadne vysoko postavených kardinálov. Kardinál George Pell, bývalá hlava Ekonomického sekretariátu Vatikánu a jeden z najbližších spolupracovníkov pápeža Františka, bol v rodnej Austrálii súdený, odsúdený, uväznený a na základe úspešného odvolania prepustený. Dnes je opäť vo Vatikáne a okrem predchádzajúceho statusu ešte získal aj status nespravodlivo odsúdeného a uväzneného.

Na druhej strane jeho kolega Angelo Becciu, takisto jeden z najvplyvnejších mužov vo Vatikáne, exemplárne vyletel zo svojej funkcie zo dňa na deň a stratil aj všetky práva kardinála (napr. právo voliť v konkláve). Dôvodom majú byť finančné machinácie, netransparentné prideľovanie zákaziek a podivné nákupy.

V prípade Pella Vatikán jednoznačne vyhlásil, že dôveruje systému spravodlivosti v Austrálii a nechal kauzu pomaly vyplynúť (inak skutočne si neviem predstaviť, ako by mohol kardinál bezprostredne po slávnostnej omši v prázdnej sakristii kohokoľvek znásilňovať – nič také ako prázdna sakristia neexistuje ani po omši cez týždeň na dedine, nieto v tomto prípade). V prípade Becciu však okrem vyhadzova neboli oficiálne podniknuté žiadne kroky smerom k prešetreniu kauzy. Jedným z dôsledkov ekonomických problémov vo Vatikáne je však aj silný tlak na finančnú transparentnosť, ktorý sa prejavil napr. v externom audite a koncom roka aj v prenesení kompetencií v oblasti hospodárskych a ekonomických činností zo Štátneho sekretariátu na Správu majetku apoštolskej stolice a Ekonomický sekretariát.

Transparentnosť? Áno, aj

Tlak na transparentnosť je evidentný v oblasti financií, nech to pokračuje a nech sa to pomaly zosúva z úrovne Vatikánu až do farností. Bude to snáď raz pri finančnej odluke cirkvi od štátu potrebné aj u nás.

Trochu inak to vyzerá v personálnej oblasti. Najprv jedna lastovička: Vatikán vydal absolútne bezprecedentnú správu o bývalom kardinálovi-arcibiskupovi Washingtonu Theodorovi McCarrickovi, ktorý bol na základe vyšetrovania vo veci sexuálneho zneužívania mladistvých nielen zbavený funkcie, ale aj laicizovaný (nie je viac kňazom). Na viac ako 400 stranách popisuje celý jeho životný príbeh, kariéru, desiatky svedectiev, zlyhaní ľudí okolo neho... Toto je však exemplárny prípad, lastovička, ktorá leto zatiaľ neurobila.

Napríklad taký vyššie spomínaný Becciu – všetky informácie o dôvodoch jeho pádu sú bez oficiálneho vysvetlenia, hoci ide o jedného z najvýznamnejších ľudí v okolí pápeža. Podobne skončil kardinál Gulbinowicz z Vroclavi, ktorý bol skutočne tvrdo potrestaný len pár dní pred smrťou – s hrmotom spadla v Poľsku veľká legenda boja proti komunizmu a namiesto jednoznačného vysvetlenia sa vynorilo množstvo viac či menej potvrdených podozrení. Napokon, nemusíme chodiť ďaleko: prípad arcibiskupa Bezáka zostáva zle zahojenou ranou na slovenskej cirkvi, a to najmä kvôli tomu, že odvolanie nebolo spojené so žiadnym vysvetlením...

Finančná transparentnosť je skutočne významná, ale nestačí. Najmä ak majú byť laici viac emancipovaní a účastní na živote cirkvi – nielen ako nesvojprávne objekty, ale, naopak, aktívne subjekty.

Františkov leadership

Pápež František má svojský štýl vedenia cirkvi. Dokazuje to aj vnútorná opozícia voči nemu, ktorá je v porovnaní s jeho predchodcami mimoriadne hlasná. Asi najväčší rozruch spôsobil svojimi slovami, v ktorých akceptuje právnu úpravu spolužitia osôb rovnakého pohlavia. Neotvára tým žiadne diabolské liberálne dvierka, iba pragmaticky vníma skutočnosť okolo seba.

Mimoriadne efektívny spôsob, akým môže pápež ovplyvniť cirkev a jej budúcnosť aj po svojej smrti, je výber kardinálov. František sa tu opäť ukazuje ako nepredvídateľný personálny manažér. Vyhýba sa automatickému prideľovaniu červených klobúkov diecézam, ktoré sú na to zvyknuté (Miláno, Krakov, Paríž) a hľadá osobnosti, ktoré sú blízke jeho štýlu, prípadne periférie, kde kardinála nikdy nemali. Tento rok účastníkov budúceho konkláve doplnil napr. o prvého kardinála z Rwandy či Bruneja. Novým kardinálom je tiež Celestino Aós Braco zo Santiago de Chile. To meno možno nie je široko známe, ide však o biskupa povolaného vyčistiť Augiášov chliev po desaťročiach ututlávania sexuálneho zneužívania v čilskej cirkvi.

Predpoveď na záver

V roku 2021 bude v globálnej cirkvi pokračovať boj pápeža Františka za uplatnenie väčšej finančnej transparentnosti. Veľkou témou bude aj riešenie bolestivej a cirkev mimoriadne zraňujúcej témy (často na vlastné želanie) sexuálneho zneužívania detí. Po Čile a Írsku, kde sa obmenila značná časť episkopátu, prišiel rad napr. na Poľsko, kde prebieha vyšetrovanie vo viacerých prípadoch (o. i. aj v mediálne ostro sledovanom prípade týkajúcom sa úlohy kardinála Dziwisza, bývalého krakovského arcibiskupa a predtým sekretára pápeža Jána Pavla II.). V posledných dňoch roka 2020 pápež vyhlásil Rok rodiny, ktorý bude trvať od 19.3.2021 a jedným z jeho cieľov bude premýšľanie nad apoštolskou exhortáciou Amoris Laetitia, zameranej na lásku v kresťanskej rodine.

V domácej cirkvi nás čaká situácia s pandémiou, ktorá ešte chvíľu potrvá. Slovenská cirkev sa v nej správa mimoriadne zodpovedne a nevidím dôvod na to, aby sa to malo zmeniť. V roku 2021 žiadny zo slovenských biskupov nedosiahne vek, v ktorom má povinnosť požiadať pápeža o uvoľnenie z úradu. Očakáva sa však meno nového diecézneho biskupa na Spiši a snáď aj nejakého pomocného biskupa – napr. v Nitre alebo Žiline. Vymenovaný bude možno aj apoštolský nuncius – ten súčasný dovŕši v auguste 75 rokov a požiada o uvoľnenie z funkcie.

Napokon, želám slovenskej aj svetovej cirkvi, aby sa nebála aj naďalej (a možno aj o trošku rýchlejšie) smerovať k transparentnosti po všetkých stránkach a nasadeniu práve tam, kde to najviac potrebujú maličkí tohto sveta: veľa dobrých správ v roku 2021.