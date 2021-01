O očkovaní vo Vatikáne, spievajúcom arcibiskupovi a diplomatickej hre v Bielorusku

Cirkevné čriepky - subjektívny výber zaujímavých informácií zo sveta katolíckej cirkvi. Pápež sa dá už čoskoro očkovať, kňazi pomáhajú v nemocniciach, niekto spieva, iný varí.

Zelená pre očkovanie

Najprv prišlo v decembri vyhlásenie KBS o očkovaní, následne vydala usmernenie aj Kongregácia pre náuku viery, vatikánske ministerstvo doktríny. Samozrejme, jedno i druhé si našlo svojich kritikov z dôvodov, ktoré som uviedol dávnejšie. Po novom roku, keď sa začalo s očkovaním aj u nás, sa osobne k očkovaniu a účasti na ňom vyjadril bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský aj hovorca KBS Martin Kramara. O pár dní neskôr sa jednoznačne vyjadril aj pápež František. V rozhovore pre Canale 5 hovorí: „Nazdávam sa, že z perspektívy etiky by sa mali dať všetci zaočkovať, je to etická voľba, pretože ohrozuješ svoje zdravie a život, ale aj životy iných ľudí. Budúci týždeň začíname s očkovaním vo Vatikáne a ja som si už rezervoval miesto. Treba to urobiť.“

Nielen lekári, biológovia či herci môžu hrať úlohu pri motivovaní ľudí k účasti na očkovaní – hlas pápeža, biskupov a kňazov je takisto veľmi potrebný a pre mnohých mimoriadne dôležitý. Výborne, že zaznel.

Lekcia praktického milosrdenstva

Keď sme už motivácii, najlepšie vraj priťahuje vlastný príklad. Po katolícky sa tomu tiež niekedy hovorí svedectvo vlastného života. A to robia kňazi na východnom Slovensku, ktorí sa sami zorganizovali a ponúkli pomoc ťažko skúšaným zdravotníckym zariadeniam. Viac ako dve desiatky (najmä mladších) kňazov z košickej arcidiecézy tak vypomáha zdravotníkom či už priamo na oddeleniach pri pomocných činnostiach, alebo pri administratíve, meraní teploty či práci so zdravotníckym materiálom. Odľahčia tak nemocnice v Prešove, Bardejove, Trebišove, Svidníku, Snine či Humennom. Veľká vďaka za túto službu, za iniciatívu kňazov aj podporu ich nadriadených.

Jeden spieva, druhý varí

Niektorí biskupi sa rozhodli priblížiť sa svojim veriacim počas pandémie netradičným spôsobom. Napríklad taký arcibiskup Rouenu, hlavného mesta Normandie. Arcibiskup Dominique Lebrun so svojim generálnym vikárom nechali ľudí nahliadnuť do ich kuchyne. A to doslovne. Nahrali (zatiaľ dve) videá, v ktorých pripravujú francúzske špeciality, popri tom sa rozprávajú a sem-tam rozhovor okorenia aj štipkou evanjelizácie.

K dobrému jedlu patrí aj spev. Ďalší z prelátov, arcibiskup poľského mesta Lodž Grzegorz Ryś, sa obliekol do pastierskeho odevu, zobral do ruky gitaru a zaspieval koledu A včera zvečera. Totiž, v Poľsku sú každoročne organizované mohutné trojkráľové sprievody, počas ktorých sa zbierajú aj peniaze na dobročinné ciele. Keďže tento rok žiadny sprievod nebude, arcibiskup Ryś zakoledoval takto cez internet a poprosil ľudí, aby, ako Traja králi Ježiškovi, priniesli dary deťom v núdzi. Konkrétne deťom v hospici. Spustil tiež takú malú koledovú výzvu – v rámci podpory ekumenizmu vyzval na podobné koledovanie evanjelického biskupa Lodži. Za niekoľko dní sa podarilo vyzbierať viac ako 200 000 zlotých.

Vyžiadaný odchod minského arcibiskupa

Je celkom v súlade s cirkevným právom, že pri dovŕšení 75 rokov požiada biskup o uvoľnenie z funkcie. Spravidla to však prebieha tak, že pápež nechá končiaceho biskupa v úrade ešte po nejaký čas, kým prebieha výber nového biskupa, alebo ak má dostatok síl na zvládanie svojho úradu (napr. kardinál Korec nadsluhoval šesť rokov, pražský kardinál Duka bude mať v apríli už 78 rokov). Minský arcibiskup Tadeusz Kondrusiewicz však skončil presne v deň svojich narodenín.

Papierovo je teda všetko v najlepšom poriadku. Inak to však vyzerá v širšom kontexte. Po bieloruských voľbách, ktoré mnohí označujú minimálne za pochybné, sa minský arcibiskup jednoznačne ozýval v tom zmysle, že voľby neprebehli v poriadku. Nebál sa protestovať aj proti policajnej brutalite pri potláčaní demonštrácií. Navyše, Kondrusiewicz, ako mnohí bieloruskí (a tiež ukrajinskí) katolícki kňazi, je etnický Poliak, čo situáciu z politického hľadiska ešte viac komplikuje.

Keď teda arcibiskup koncom leta navštívil Poľsko, bieloruská vláda ho odmietal pustiť späť. A tak čakal štyri mesiace, kým prebiehali horúčkovité diplomatické rokovania. Napokon, po stretnutiach vatikánskych ťažkých váh s bieloruskými diplomatmi, mu bol umožnený návrat na vianočné sviatky. Hneď 3.1. však prišlo uvoľnenie arcibiskupa z úradu zo strany Vatikánu. Podľa mnohých zdrojov išlo teda o niečo za niečo – dovolíme arcibiskupovi sláviť sviatky vo svojej diecéze, ale nebude v úrade ani o sekundu dlhšie.

Dočasným nástupcom Kondrusiewicza do času výberu nového arcibiskupa sa stal ešte starší a takisto poľský biskup Kazimierz Wielikosielec, pomocný biskup v Pinsku. Podľa správ z poľskej diaspóry v Bielorusku má k Lukašenkovi podobný vzťah ako jeho predchodca...