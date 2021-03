O Františkovi v Iraku, na Slovensku a o jeho ôsmich rokoch

Cirkevné čriepky - subjektívny výber zaujímavých informácií zo sveta katolíckej cirkvi. Dnes veľa o pápežovi, ale aj o ďalšom pozitívnom kroku z dielne KBS.

Františkova návšteva v Iraku...

Veľa faktorov hovorilo proti pápežovej marcovej ceste do Iraku. Na jednej strane, pandemická situácia v Iraku. Hoci všetci cestujúci na palube pápežského lietadla boli zaočkovaní, to isté sa nedá povedať o hostiteľoch. Pápežova návšteva síce nezhromaždila státisícové davy, ale koronavírusu netreba veľa na to, aby sa šíril.

Druhý faktor je bezpečnosť. Pár dní pred pápežovou návštevou došlo v Iraku k rozsiahlemu atentátu a, pravdupovediac, napriek evidentnej snahe zabezpečiť všetko na sto percent, nedá sa pokus o teroristický útok nikdy celkom vylúčiť.

Františka to však neodradilo, a ako prvý pápež v dejinách sa postavil na horúcu irackú pôdu. A hneď v prvom, programovom príhovore smerom k irackým predstaviteľom, povedal: „Náboženstvo už zo svojej podstaty musí slúžiť mieru a bratstvu. Božie meno nesmie byť použité na ospravedlnenie vrážd, vyháňania ľudí, terorizmu a útlaku.“ Hlavným programom sa stalo šírenie myšlienok pokoja a všeobecného bratstva.

V Ure, mieste, odkiaľ podľa tradície vyšiel Abrahám, sa František stretol s predstaviteľmi mnohých náboženstiev, ktoré môžeme nájsť v Iraku. A vyšli odtiaľ ďalšie slová adresované všetkým veriacim, bez ohľadu na náboženstvo: „Z tohto miesta, kde sa narodila naša viera, zo zeme nášho otca Abraháma, ohlásme, že Boh je milosrdný a že najväčším rúhaním je znesvätiť jeho meno nenávisťou voči našim bratom a sestrám.“ Po významnom stretnutí s najvyššou irackou šiitskou náboženskou autoritou, ajatolláhom al-Sistáním, Vatikán vydal vyhlásenie, v ktorom zdôraznil dôležitosť spolupráce a priateľstva jednotlivých náboženstiev pre dobro Iraku.

Pápež František sa viackrát stretol aj s miestnymi kresťanmi. V sýrsko-katolíckej katedrále sa modlil za 48 kresťanských obetí ISIS, ktorí zahynuli počas útoku v čase liturgického slávenia. V severnom Iraku, v meste Karakuš, kde prebiehala tvrdá ofenzíva ISIS a kam sa mnohí kresťania vrátili do vyplienených, zničených domov, sa s nimi stretol v kostole Nepoškvrneného počatia, ktorý bol počas nadvlády fundamentalistov premenený na väzenie. Pri oboch príležitostiach povzbudil kresťanov, aby sa nenechali znechutiť a našli silu zostať v krajine. Požiadal ich o vec, ktorá sa môže zdať nemúdra z ľudskej perspektívy: o odpustenie utláčateľom.

Po ukončení náročnej apoštolskej cesty 84-ročný pápež vyhlásil: „Irak zostane navždy vo mne.“

... a snáď aj v Bratislave?

Cestou z Iraku pápež František na palube lietadla tradične odpovedal na otázky novinárov. Počas jednej odpovede spomenul plánovanú návštevu Budapešti počas eucharistického kongresu, ktorý je tam naplánovaný na september 2021. V tejto súvislosti si František položil otázku: „Budapešť je vzdialená na dve hodiny cesty od Bratislavy, prečo teda nenavštíviť aj Bratislavu?“

Táto poznámka by mohla mať niečo spoločné s pozvánkou, ktorú pápežovi počas decembrovej oficiálnej návštevy vo Vatikáne adresovala pani prezidentka Zuzana Čaputová. „Veľmi sa teším, že Svätého Otca budeme môcť privítať na Slovensku, jeho návšteva bude určite symbolom nádeje, ktorú tak veľmi potrebujeme,“ vyjadrila sa po informácii o pápežových slovách prezidentka.

Slovenských biskupov správa zrejme mierne zaskočila, no, samozrejme, prijali ju s veľkou radosťou.

Ostatná návšteva hlavy rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku prebehla v roku 2003. Vtedy pápež Ján Pavol II., už vo veľmi ťažkom zdravotnom stave, navštívil po tretíkrát Slovensko, konkrétne Bratislavu, Trnavu, Banskú Bystricu a Rožňavu.

Znovu palec hore pre KBS

KBS neprestáva v dobe pandémie pozitívne prekvapovať. Spomínal som to už niekoľkokrát - podľa mňa sa náš episkopát v tomto náročnom čase správa mimoriadne zodpovedne. Vyhlásenia biskupov (ako celku) skutočne správne pomenúvajú veci a sú veľmi potrebné.

Opäť sa tento milý trend potvrdil tento týždeň. Predseda KBS, bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský, v reakcii na ťažkosti pri registrovaní sa na očkovanie požiadal kňazov (a ich prostredníctvom aj mladých vo farnostiach), aby pri registrácii a prípadne aj doprave na očkovanie pomohli svojim starším a technicky menej zdatným alebo vybaveným farníkom.

„Nech je aj tento konkrétny spôsob asistencie v zložitých okolnostiach prejavom našej pastoračnej starostlivosti, so záujmom o každého človeka, jeho život a zdravie,“ vyhlásil arcibiskup Zvolenský. Pri pohľade na ťažkosti, ktoré očkovanie sprevádzajú, môže tento krok reálne pomôcť a vysoko ho oceňujem.

Palec hore pre slovenských kňazov ukázal v liste košickému arcibiskupovi Bernardovi Boberovi aj samotný pápež František. Práve v košickej arcidiecéze sa ako v prvej zorganizovali kňazi a začali vypomáhať v ťažko skúšaných nemocniciach.

Pápež v liste ďakuje skvelým kňazom za gesto milosrdenstva a pozornej starostlivosti a podčiarkuje dôležitosť „svedectva kňazov, ktorí sa darujú druhým s evanjeliovou láskou a duchom obety.“

Ocenenie pre odvážnu sestru

Jednou z 15 laureátok tohoročného ocenenia Odvážna žena, ktoré udeľuje pri príležitosti Medzinárodného dňa žien Ministerstvo zahraničných vecí USA, sa stala španielska rehoľná sestra Alicia Vacas Moro. Cenu získala za založenie kliniky pre pacientov s nízkymi príjmami v egyptskej Káhire a tiež za dlhoročnú, náročnú prácu s biednymi beduínskymi spoločenstvami na Izraelom okupovanom Západnom brehu Jordánu.

Sestra Alicia je členkou rehole komboniánok (pomenovanej podľa zakladateľa, sv. Daniele Comboniho) a zdravotnou sestrou. Keď na jar 2020 prepukla epidémia COVID-19 v severnom Taliansku, neváhala a odcestovala pomôcť svojim spolusestrám. Ťažkej pandemickej situácii musí dennodenne čeliť aj v mieste svojho účinkovania na Západnom brehu Jordánu. Napriek tomu, že Izrael rýchlo očkuje svojich obyvateľov, pre tých na okupovaných územiach je vidina vakcíny stále vzdialená.

Významné ocenenie odovzdávali počas online ceremónie prvá dáma USA Jill Biden, minister zahraničných vecí Antony Blinken a veľvyslankyňa USA pri OSN Linda Thomas-Greenfield.

8 rokov Františka

V sobotu uplynulo 8 rokov od zvolenia argentínskeho kardinála Jorge Maria Bergoglia za pápeža. Za tých osem rokov nás pápež neraz zaskočil - začal s tým už len výberom svojho mena, ešte pred prvým príhovorom - a dodnes neprestáva. Jeho pontifikát je naozaj nový a vytrvalo otvára otázky a témy, ktorých sa jeho predchodcovia veľmi nedotýkali. Pre mnohých konzervatívcov je príliš liberálny a pre liberálov príliš konzervatívny - možno to znamená, že je práve taký, akého ho potrebujeme. Namiesto jasných odpovedí niekedy necháva vyznieť otázku a povzbudzuje k rozlišovaniu vo svedomí, v pravde pred sebou. To je snáď ešte náročnejšie ako počuť kategorickú odpoveď. A túto náročnosť kladie aj na seba. „Modlite sa za mňa,“ povedal na koniec prvého stretnutia pred tými ôsmimi rokmi a opakuje to aj dnes. V mojich očiach je veľkým znamením pre tento svet - prorok vzájomného bratstva, citlivosti ku všetkému živému a láskavej pozornosti k najslabším.